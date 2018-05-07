Карадениз Гекдениз не смог сдержать слез, прощаясь с казанскими болельщиками

Игра с "Уфой" (0:0) в 29-м туре чемпионата России стала последней в карьере для 38-летнего полузащитника "Рубина" Карадениза Гекдениза. В данной встрече он вышел на замену вместо хавбека Александра Подберезкина на 59-й минуте.



После окончания игры Гекдениз не смог сдержать слез. Во время церемония прощения он поблагодарил болельщиков "Рубина" за многолетнюю поддержку, отметив, что Казань навсегда останется в его сердце.



Сотрудники "Рубина" вручили Гекденизу памятную майку с его фамилий и цифрой 300 - именно столько матчей турок провел за казанцев во всех турнирах. Это лучший показатель в истории клуба среди иностранцев.



Напомним, что Гекдениз выступал за "Рубин" с 2008 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом и обладатем Суперкубка России, а также победителем Кубка страны.

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