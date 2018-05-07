21:26 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью в 300-м матче Гекдениза Карадениза за казанцев

4

"Рубин" и "Уфа" не открыли счет в матче 29-го тура чемпионата России – 0:0.

Для 38-летнего Гекдениза Карадениза, который объявил о завершении карьеры после этого сезона, это встреча стала 300-й в составе казанцев во всех турнирах. Это лучший показатель в истории клуба среди иностранцев.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Рубин" (Казань) – "Уфа" – 0:0

"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Камболов, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Подберезкин (Гекдениз, 59), Нобоа, Коновалов, Азмун, Попов.

"Уфа" : Беленов, Стоцкий, Никитин, Живоглядов (Аликин, 76), Неделчару, Йокич, Пауревич, Салатич, Обляков, Сысуев (Кротов, 83), Игбун.

Предупреждения: Кузьмин, 54. Кудряшов, 57. Стоцкий, 60. 

Судьи: МАТЮНИН, Шаламберидзе (оба Москва), Стипиди (Краснодар).

7 мая. Казань. Стадион "Казань Арена".

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

 

Рубин - Уфа

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

igogohruhru

По прошествии сезона, слухи о мега-крутости Бердыева оказались только слухами.

22:01

sssmol

Если в последнем туре Ростов и Амкар победят, а Рубин и Динамо уступят (ну и соответственно Урал - Ростову), то у пяти команд будет по 37 очков. Из-за системы очных матчей, таблица взорвется считать, кому же идти в стыки ))

21:54

Levbereg

А если Урал выиграет у Ростова, он шестое теоретически может занять? Если нет, то мотивации хоть не будет. Тем более на открытии Ростов-Арены. А Богданычу Победы в последнем туре.

21:40

Бу-га-га!

Богданыча - в ЛЕ!

21:37

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!