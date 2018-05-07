"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью в 300-м матче Гекдениза Карадениза за казанцев

"Рубин" и "Уфа" не открыли счет в матче 29-го тура чемпионата России – 0:0.

Для 38-летнего Гекдениза Карадениза, который объявил о завершении карьеры после этого сезона, это встреча стала 300-й в составе казанцев во всех турнирах. Это лучший показатель в истории клуба среди иностранцев.

Чемпионат России

Премьер-лига

29-й тур

"Рубин" (Казань) – "Уфа" – 0:0

"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Камболов, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Подберезкин (Гекдениз, 59), Нобоа, Коновалов, Азмун, Попов.

"Уфа" : Беленов, Стоцкий, Никитин, Живоглядов (Аликин, 76), Неделчару, Йокич, Пауревич, Салатич, Обляков, Сысуев (Кротов, 83), Игбун.

Предупреждения: Кузьмин, 54. Кудряшов, 57. Стоцкий, 60.

Судьи: МАТЮНИН, Шаламберидзе (оба Москва), Стипиди (Краснодар).

7 мая. Казань. Стадион "Казань Арена".

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