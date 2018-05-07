"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью в 300-м матче Гекдениза Карадениза за казанцев

"Рубин" и "Уфа" не открыли счет в матче 29-го тура чемпионата России – 0:0.
Для 38-летнего Гекдениза Карадениза, который объявил о завершении карьеры после этого сезона, это встреча стала 300-й в составе казанцев во всех турнирах. Это лучший показатель в истории клуба среди иностранцев.
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Рубин" (Казань) – "Уфа" – 0:0
"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Камболов, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Подберезкин (Гекдениз, 59), Нобоа, Коновалов, Азмун, Попов.
"Уфа" : Беленов, Стоцкий, Никитин, Живоглядов (Аликин, 76), Неделчару, Йокич, Пауревич, Салатич, Обляков, Сысуев (Кротов, 83), Игбун.
Предупреждения: Кузьмин, 54. Кудряшов, 57. Стоцкий, 60.
Судьи: МАТЮНИН, Шаламберидзе (оба Москва), Стипиди (Краснодар).
7 мая. Казань. Стадион "Казань Арена".
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
igogohruhru
По прошествии сезона, слухи о мега-крутости Бердыева оказались только слухами.
22:01
sssmol
Если в последнем туре Ростов и Амкар победят, а Рубин и Динамо уступят (ну и соответственно Урал - Ростову), то у пяти команд будет по 37 очков. Из-за системы очных матчей, таблица взорвется считать, кому же идти в стыки ))
21:54
Levbereg
А если Урал выиграет у Ростова, он шестое теоретически может занять? Если нет, то мотивации хоть не будет. Тем более на открытии Ростов-Арены. А Богданычу Победы в последнем туре.
21:40
Бу-га-га!
Богданыча - в ЛЕ!
21:37