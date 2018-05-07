Курбан Бердыев: "Таких, как Карадениз, надо приглашать в российские клубы"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев назвал ничью в матче 29-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) закономерным результатом. Специалист также добавил, что российским клубам нужны именно такие легионеры, как Гекдениз Карадениз.

– В целом, была достаточно тяжелая, вязкая игра – игра до гола, – рассказал в интервью телеканалу "Наш футбол" Бердыев. – И мы могли реализовать момент, и соперники могли. Во втором тайме у нас активности было больше, но думаю, что результат закономерен.

Карадениз – один из тех легионеров, которых нужно приглашать. Они желают показать результат, ведут команду за собой, они не сдаются, они неравнодушны. Когда Карадениз приехал сюда, он сказал, что хочет выиграть чемпионат России. Таких надо достойно провожать. Его вклад в "Рубин" неоценим.

Трансляция матча "Рубин" – "Уфа" //

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