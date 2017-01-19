15:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Капитан "Тосно" перешел в "Анжи"

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Защитник "Тосно" Гурам Тетрашвили расторг контракт с командой и продолжит карьеру в "Анжи", информирует пресс-служба клуба ФНЛ. Отмечается, что капитан "Тосно" работал под руководством главного тренера махачкалинцев Александра Григоряна в трех командах: "Машук-КМВ", "Луч-Энергия" и "Тосно".

В текущем розыгрыше ФНЛ 28-летний россиянин провел 12 матчей, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.

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http://fctosno.ru/news.php?readmore=2475

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MAYERICK

Счастливо ему, после вылета в ФНЛ, переместится на рынки Махачкалы..............

15:29

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