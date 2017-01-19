Капитан "Тосно" перешел в "Анжи"

Защитник "Тосно" Гурам Тетрашвили расторг контракт с командой и продолжит карьеру в "Анжи", информирует пресс-служба клуба ФНЛ. Отмечается, что капитан "Тосно" работал под руководством главного тренера махачкалинцев Александра Григоряна в трех командах: "Машук-КМВ", "Луч-Энергия" и "Тосно".

В текущем розыгрыше ФНЛ 28-летний россиянин провел 12 матчей, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.