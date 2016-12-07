Калачев завершил карьеру в сборной Белоруссии

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев принял решение завершить карьеру в сборной Белоруссии, сообщает "Прессбол". 35-летний хавбек провел в национальной команде 64 матча и забил 10 голов. В этом году он был признан лучшим игроком Белоруссии.

- За страну я играю на протяжении 16 лет. Начинал еще в "молодежке", уровень уже тогда был высок, мы вышли на Euro в 2004-м, - пояснил Калачев. - Это большой срок. Все эти годы во всех матчах я отдавался полностью, себя не жалел. Не вспомню ни одной игры, где бы не бился, не выкладывался. В плане результата, конечно, бывали неудачи, но я не могу себя упрекнуть. И вот решил подвести черту. Считаю, пришло время.

- В мае вы заверяли, что будете в сборной, пока нужны...

- Я бы и сейчас, наверное, говорил другие слова, если бы отборочный цикл начали по-другому. Но старт не задался. А возраст у меня уже не детский. И раз турнирной мотивации нет, значит, нужно давать дорогу молодым.

Накануне Калачев провел 80 минут в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ и помог ростовчанам выйти в Лигу Европы.