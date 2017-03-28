18:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Калачев - лучший игрок "Ростова" в феврале-марте

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Полузащитник Тимофей Калачев признан лучшим игроком "Ростова"​ в феврале-марте, информирует пресс-служба клуба. Второе место в голосовании болельщиков занял защитник Миха Мевля, третье – нападающий Александр Бухаров. На четвертой строчке расположился вратарь Никита Медведев, пятерку замкнул защитник Сесар Навас.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Felix BARSA

Калач просто супер! Настоящий профи, пример Кокоше и ему подобных!

19:06

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