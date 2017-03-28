Полузащитник Тимофей Калачев признан лучшим игроком "Ростова" в феврале-марте, информирует пресс-служба клуба. Второе место в голосовании болельщиков занял защитник Миха Мевля, третье – нападающий Александр Бухаров. На четвертой строчке расположился вратарь Никита Медведев, пятерку замкнул защитник Сесар Навас.
Тимофей Калачев - лучший игрок "Ростова" в феврале-марте!– Football Club Rostov (@rostovfc) 28 марта 2017 г.
Такой выбор сделали посетители официального сайта! pic.twitter.com/v6A5jhXfK6
Felix BARSA
Калач просто супер! Настоящий профи, пример Кокоше и ему подобных!
19:06