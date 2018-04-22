Как выглядит Витинью после удара Гранквиста. Фото

Витинью получил повреждение в ходе борьбы за мяч с Андреасом Гранквистом. Фото Константин КОЛМАКОВ, "СЭ"

ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Во втором тайме повреждение получил форвард армейцев Витинью. Защитник гостей Андреас Гранквист ударил бразильца бутсой в лицо.