Как выглядит Витинью после удара Гранквиста. Фото

ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Во втором тайме повреждение получил форвард армейцев Витинью. Защитник гостей Андреас Гранквист ударил бразильца бутсой в лицо.
ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Во втором тайме повреждение получил форвард армейцев Витинью. Защитник гостей Андреас Гранквист ударил бразильца бутсой в лицо.
совва
Vlad1992 Вернблум его на карандаш взял))
22:11 22 апреля
Vlad1992
гранквист чуть не переломал рёбра Мусе пару лет назад. теперь был близок к тому, чтобы переломить череп вите. пока не сделает перелом никто не обратит внимание на эту краснодарскую мерзость?
21:26 22 апреля
ну я
При чем тут умышленная-неумышленная?! Прямая красная за такое нарушение, к бабке не ходи!
21:15 22 апреля
П_о_в_а_р_
УжОс.((( #ВитяТыТолькоЖиви
21:14 22 апреля
aleksart-spb
негор красив исполнил, царапина на брови ,а замотали башку,конявы там учат исполнять убитых!
21:10 22 апреля
иванович52
Да, судья удивил. Можно спорить какую карточку должен был получить игрок "Краснодара" за грязную игру против Витиньо. Думаю, жёлтую. Скорей всего в пылу борьбы защитник переусердствовал. Но если посчитать фол умышленным, то красная. Но уверен, умысла не было.
21:04 22 апреля
howard
Почему судья не дал желтую Гранквисту на Головине ? Ведь это же, как говорится, без вариантов ?
20:51 22 апреля