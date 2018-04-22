20:12 22 апреля | Футбол — РФПЛ

Как выглядит Витинью после удара Гранквиста. Фото

Витинью получил повреждение в ходе борьбы за мяч с Андреасом Гранквистом. Фото Константин КОЛМАКОВ, "СЭ"
Витинью получил повреждение в ходе борьбы за мяч с Андреасом Гранквистом. Фото Константин КОЛМАКОВ, "СЭ"
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ЦСКА обыграл "Краснодар" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Во втором тайме повреждение получил форвард армейцев Витинью. Защитник гостей Андреас Гранквист ударил бразильца бутсой в лицо.

ЦСКА - Краснодар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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совва

Vlad1992 Вернблум его на карандаш взял))

22:11 22 апреля

Vlad1992

гранквист чуть не переломал рёбра Мусе пару лет назад. теперь был близок к тому, чтобы переломить череп вите. пока не сделает перелом никто не обратит внимание на эту краснодарскую мерзость?

21:26 22 апреля

ну я

При чем тут умышленная-неумышленная?! Прямая красная за такое нарушение, к бабке не ходи!

21:15 22 апреля

П_о_в_а_р_

УжОс.((( #ВитяТыТолькоЖиви

21:14 22 апреля

aleksart-spb

негор красив исполнил, царапина на брови ,а замотали башку,конявы там учат исполнять убитых!

21:10 22 апреля

иванович52

Да, судья удивил. Можно спорить какую карточку должен был получить игрок "Краснодара" за грязную игру против Витиньо. Думаю, жёлтую. Скорей всего в пылу борьбы защитник переусердствовал. Но если посчитать фол умышленным, то красная. Но уверен, умысла не было.

21:04 22 апреля

howard

Почему судья не дал желтую Гранквисту на Головине ? Ведь это же, как говорится, без вариантов ?

20:51 22 апреля

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