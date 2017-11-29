21:01 29 ноября | Футбол — РФПЛ

Как проголосовать за Смолова, чтобы его продали в "Реал"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, входящий в шорт-лист "Реала", не пользуется большой популярностью у болельщиков "Королевского клуба".

 
Федор СМОЛОВ - в числе кандидатов на переход в &quot;Реал&quot;.Marca: Смолов - в шорт-листе "Реала"

Издание Marca, сообщившее о вероятном переходе россиянина в "Реал" предстоящей зимой, проводит на своем портале опрос о том, какого форварда хотели бы видеть болельщики клуба в своей команде: Мауро Икарди ("Интер"), Алексиса Санчеса ("Арсенал"), Тимо Вернера ("Лейпциг") или Смолова. 27-летний игрок "быков" с 7 процентами занимает последнее место.

Лидирует в опросе Икарди (46 процентов), который и считается первоисточником фаворитом на переезд в Мадрид. Второе место занимает Санчес (30), третье – Вернер (17).

Напомним, что "Реал" рассматривает вариант усиления позиции центрального форварда в зимнее трансферное окно, поэтому клуб ведет работу в поисках нового игрока атакующей линии. Подчеркивается, что Смолов находится в шорт-листе испанцев, но вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против россиянина.

Голосование проводится здесь

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Смолов в "Реале" - реально ли это?
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Luchezarny

такие шутки надо 1-го апреля шутить)))из грязи в князи только в сказках))))))

00:13

LemieuxMario

да-а явно продавать собрались зимой. но конечно не в реал а куда-нибудь эдак в зенит или спартак)))

00:11

Werdy

проголосовал :)

23:58 29 ноября

КолобокКолобков

кто эти 7% ????????????? Смолов что-ли сайт Реала взломал?

23:20 29 ноября

echo2011

Какой там "Реал"! Это специальные информационные вбросы для того,чтобы продать этого "выдающегося" футболиста в "Спартак" миллиончиков этак за 30.Не рублей,разумеется.

23:04 29 ноября

Нефилим

Пусть в Халл едет

22:20 29 ноября

sakusda

выложите ссылку на голосование!Дадим Смолова в Реал!!!

22:01 29 ноября

wilde

И последние станут первыми...

21:06 29 ноября