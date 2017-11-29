Как проголосовать за Смолова, чтобы его продали в "Реал"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, входящий в шорт-лист "Реала", не пользуется большой популярностью у болельщиков "Королевского клуба".
Издание Marca, сообщившее о вероятном переходе россиянина в "Реал" предстоящей зимой, проводит на своем портале опрос о том, какого форварда хотели бы видеть болельщики клуба в своей команде: Мауро Икарди ("Интер"), Алексиса Санчеса ("Арсенал"), Тимо Вернера ("Лейпциг") или Смолова. 27-летний игрок "быков" с 7 процентами занимает последнее место.
Лидирует в опросе Икарди (46 процентов), который и считается первоисточником фаворитом на переезд в Мадрид. Второе место занимает Санчес (30), третье – Вернер (17).
Напомним, что "Реал" рассматривает вариант усиления позиции центрального форварда в зимнее трансферное окно, поэтому клуб ведет работу в поисках нового игрока атакующей линии. Подчеркивается, что Смолов находится в шорт-листе испанцев, но вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против россиянина.
Опрос
- Реал (Футбол)
- Арсенал Лондон
- Интер Милан
- Краснодар
- Федор Смолов
- Алексис Санчес
- Лейпциг (футбол)
- Мауро Икарди
- Тимо Вернер
Luchezarny
такие шутки надо 1-го апреля шутить)))из грязи в князи только в сказках))))))
00:13
LemieuxMario
да-а явно продавать собрались зимой. но конечно не в реал а куда-нибудь эдак в зенит или спартак)))
00:11
Werdy
проголосовал :)
23:58 29 ноября
КолобокКолобков
кто эти 7% ????????????? Смолов что-ли сайт Реала взломал?
23:20 29 ноября
echo2011
Какой там "Реал"! Это специальные информационные вбросы для того,чтобы продать этого "выдающегося" футболиста в "Спартак" миллиончиков этак за 30.Не рублей,разумеется.
23:04 29 ноября
Нефилим
Пусть в Халл едет
22:20 29 ноября
sakusda
выложите ссылку на голосование!Дадим Смолова в Реал!!!
22:01 29 ноября
wilde
И последние станут первыми...
21:06 29 ноября