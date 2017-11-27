20:00 | Футбол — РФПЛ

Как Паредес пытался обмануть судью

Александр Самедов vs Леандро Паредес. Леандро Паредес толкает Александра Самедова. Леандро Паредес толкает Александра Самедова. Александр Самедов толкает Леандро Паредес. Александр Самедов толкает Леандро Паредес. Александр Самедов толкает Леандро Паредес.
Александр Самедов vs Леандро Паредес.
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На 24-й минуте матча 18-го тура премьер-лиги матча "Спартак""Зенит" на поле вспыхнула небольшая потасовка.

Причиной послужил инцидент между автором первого гола красно-белых, полузащитником Александром Самедовым и хавбеком сине-бело-голубых Леандро Паредесом. Во время остановки игры владевший мячом Паредес оттолкнул стоявшего перед ним Самедова. Россиянин попытался обратить на это внимание судей, и, не добившись его, в ответ толкнул аргентинца руками и попал ему в область шеи. Паредес схватился за лицо и завалился на газон.

После того, как главный арбитр Виталий Мешков и его коллеги погасили страсти, судья показал Самедову и Паредесу по желтой карточке. По всей видимости, разобраться в эпизоде рефери помог его второй ассистент Арам Петросян или резервный судья Алексей Еськов.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (10)
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igogohruhru

Да он просто от такой наглости за голову схватился ну и потерял равновесие.

20:31

pushgun

На фото видно, что в подбородок толкал Самедов. Но, болельщики Спартака, а это весь СЭ увидели только толчок в грудь. И это на своих же фотках)))))))))))

20:31

баламошка

shpasic типичный Паредес.////////Шпасик правду говорит!)

20:30

drJekil

а в конце тайма кто судью обмануть хотел?

20:25

Гарик Денисов

Передес мужик! Терпел до конца стойко! Но, потом уже его просто Самедов хотел убить. Каждый бы упал от такого удара из по тишка...

20:23

Владислав2

Зенит девочку прикупил?

20:23

Lars Berger

Негодяй этот Паредес...

20:23

Honest Spartak

Как бы сказал один известный экс-игрок: "этот Паредес клоун приличный!"

20:22

Don Miguel

Руками в футбол не играют, от толчков руками, да еще в остановленное время, не падают. Не в челюсть, не драка. Оба получили то, что заслужили. И именно такие судьи нам нужны. А то у вас с бобром все "продажная урода"

20:21

shpasic

типичный Паредес.

20:19