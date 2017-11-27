Как Паредес пытался обмануть судью

Паредес хватается за лицо после толчка в грудь #СпартакЗенит pic.twitter.com/jS4YqFCGOa– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
Причиной послужил инцидент между автором первого гола красно-белых, полузащитником Александром Самедовым и хавбеком сине-бело-голубых Леандро Паредесом. Во время остановки игры владевший мячом Паредес оттолкнул стоявшего перед ним Самедова. Россиянин попытался обратить на это внимание судей, и, не добившись его, в ответ толкнул аргентинца руками и попал ему в область шеи. Паредес схватился за лицо и завалился на газон.
После того, как главный арбитр Виталий Мешков и его коллеги погасили страсти, судья показал Самедову и Паредесу по желтой карточке. По всей видимости, разобраться в эпизоде рефери помог его второй ассистент Арам Петросян или резервный судья Алексей Еськов.
igogohruhru
Да он просто от такой наглости за голову схватился ну и потерял равновесие.
20:31
pushgun
На фото видно, что в подбородок толкал Самедов. Но, болельщики Спартака, а это весь СЭ увидели только толчок в грудь. И это на своих же фотках)))))))))))
20:31
баламошка
shpasic типичный Паредес.////////Шпасик правду говорит!)
20:30
drJekil
а в конце тайма кто судью обмануть хотел?
20:25
Гарик Денисов
Передес мужик! Терпел до конца стойко! Но, потом уже его просто Самедов хотел убить. Каждый бы упал от такого удара из по тишка...
20:23
Владислав2
Зенит девочку прикупил?
20:23
Lars Berger
Негодяй этот Паредес...
20:23
Honest Spartak
Как бы сказал один известный экс-игрок: "этот Паредес клоун приличный!"
20:22
Don Miguel
Руками в футбол не играют, от толчков руками, да еще в остановленное время, не падают. Не в челюсть, не драка. Оба получили то, что заслужили. И именно такие судьи нам нужны. А то у вас с бобром все "продажная урода"
20:21
shpasic
типичный Паредес.
20:19