Как Паредес пытался обмануть судью

На 24-й минуте матча 18-го тура премьер-лиги матча "Спартак" "Зенит" на поле вспыхнула небольшая потасовка.

Причиной послужил инцидент между автором первого гола красно-белых, полузащитником Александром Самедовым и хавбеком сине-бело-голубых Леандро Паредесом. Во время остановки игры владевший мячом Паредес оттолкнул стоявшего перед ним Самедова. Россиянин попытался обратить на это внимание судей, и, не добившись его, в ответ толкнул аргентинца руками и попал ему в область шеи. Паредес схватился за лицо и завалился на газон.

После того, как главный арбитр Виталий Мешков и его коллеги погасили страсти, судья показал Самедову и Паредесу по желтой карточке. По всей видимости, разобраться в эпизоде рефери помог его второй ассистент Арам Петросян или резервный судья Алексей Еськов.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"