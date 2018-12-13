Как голосовал Газизов при определении лучшего игрока РПЛ

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ", РФС и РПЛ. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов при определении победителя на первое место поставил нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Мариу Фернандеса (ЦСКА), Александра Беленова ("Уфа"), Александра Головина (ЦСКА и "Монако") и Сильвестра Игбуна ("Уфа").

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!