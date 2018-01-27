Как Данни встретился с "Зенитом". Видео

Экс-полузащитник "Зенита" Данни, ныне выступающий за "Славию", встретился с бывшими партнерами по питерскому клубу во время товарищеского матча. Пресс-служба питерского клуба предоставила сюжет об этом событии.

34-летний португалец выступал за сине-бело-голубых с 2008 по 2017 год, после чего перешел чешский клуб.

– Жизнь в Праге складывается хорошо. Погода лучше, здесь не холодно. Семье нравится. Дети выступают в школе "Славии", им нравится, – отметил Данни. – Тут спокойно, рядом Португалия. Что касается того, будут ли мои дети играть за "Зенит" или "Славию", то это нужно будет спросить у них. Сейчас они в "Славии", а через несколько лет посмотрим.

Каково носить красно-белые цвета после сине-бело-голубых? Трудно. Синий – хороший цвет, но сейчас я выступаю за "Славию", и мне нужно играть всем сердцем, как я делал это раньше. В Санкт-Петербург в гости, думаю, приеду во время чемпионата мира.