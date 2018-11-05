"Известные клоуны России". "Енисей" жестко шутит о судье Матюнине

"Енисей" после гостевого матча 13-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:2) пошутил над главным арбитром встречи Алексеем Матюниным. В этой игре судья назначил два пенальти в пользу махачкалинцев, которые реализовал Андрес Понсе.

Пресс-служба красноярцев в Твиттере разместила снимок экрана поискового запроса Google "известные клоуны России". Поиск якобы выдал фотографии Матюнина.

Твиттер "Енисея".

На самом деле поиск выдает совсем другие картинки.

Поисковый запрос Google.

Через некоторое время "Енисей" удалил этот твит.

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