22:09 | Футбол — РПЛ

"Известные клоуны России". "Енисей" жестко шутит о судье Матюнине

Поисковый запрос Google. Твиттер "Енисея".
Поисковый запрос Google.
Обсудить
5

"Енисей" после гостевого матча 13-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:2) пошутил над главным арбитром встречи Алексеем Матюниным. В этой игре судья назначил два пенальти в пользу махачкалинцев, которые реализовал Андрес Понсе.

Пресс-служба красноярцев в Твиттере разместила снимок экрана поискового запроса Google "известные клоуны России". Поиск якобы выдал фотографии Матюнина.

Твиттер "Енисея".
Твиттер "Енисея".

На самом деле поиск выдает совсем другие картинки.

Поисковый запрос Google.
Поисковый запрос Google.

Через некоторое время "Енисей"  удалил этот твит.

Анжи - Енисей

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам 

Обсудить
5
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...