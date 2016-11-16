"Известия": ЦСКА не намерен выкупать трансфер Ионова

Полузащитник "Динамо" Алексей Ионов, с начала этого сезона выступающий на правах аренды за ЦСКА, с высокой долей вероятности вернется в расположение бело-голубых после завершения чемпионата России. Как сообщают "Известия", армейцы не намерены выкупать трансфер футболиста по окончании срока действия арендного соглашения, которое рассчитано до лета 2017 года. По информации издания, руководство ЦСКА считает нецелесообразным приобретение Ионова в условиях не слишком благоприятной экономической ситуации в клубе. К тому же красно-синие разочарованы уровнем выступлений футболиста в текущем сезоне.