Ивелин Попов: "Догоним "Локо" – будем железной командой"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "СЭ" отметил, что игроки команды обсуждают борьбу с "Локомотивом"​ за первое место в чемпионате России. Красно-белые с 37 очками идут на третьем месте, а красно-зеленые лидируют с 45 очками.

– Как в целом оцените выступление команды в сезоне?

– В команде классная атмосфера. Конкуренция большая. Тренировки интенсивные. Цели большие. Хотим выиграть Кубок и пройти в Лиге Европы как можно больше. "Атлетик" обыграть вполне по силам. И, конечно, между собой игроки обсуждают, что "Локо" еще можно догнать. Если это получится, то мы будем просто железной командой!

– Рывок "Локо" удивил?

– Команда воспользовалась ошибками "Спартака" и "Зенита", потихоньку собирала очки. Фарфан, Фернандеш, Миранчук. Но весной у "Локо" более жесткий график. У нас больше команд из второй половины. Так что борьба впереди.

В "Спартаке" собраны хорошие игроки. И если у нас получится играть так же, как в нескольких матчах Лиги чемпионов и в заключительных турах первой части сезона, то у болельщиков обязательно будут новые поводы для радости. И поддержка наших фанатов должна нам помочь. (Филипп ПАПЕНКОВ)