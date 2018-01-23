Иванович покинул сборы "Зенита"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович покинул сборы клуба в Дубае, сообщает "Фонтанка". Игрок сборной Сербии улетел в Санкт-Петербург для прохождения медицинского обследования. 16 января стало известно, что 7-10 дней он будет работать по индивидуальной программе.

"Находясь в ноябре в национальной сборной, Иванович прошел лечение. Сейчас в "Зените" решили перестраховаться и отправить его в Петербург на дополнительное обследование", – пояснили в пресс-службе "Зенита".

В этом сезоне 33-летний футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 передачи.