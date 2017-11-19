Иван Пауревич: "Уфа" планировала с первых минут прессинговать и играть агрессивно"

Полузащитник "Уфы" Иван Пауревич в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) отметил, что его команда была готова к такому силовому футболу. Хавбек также добавил, что уфимцы с первых минут планировали прессинговать и играть агрессивно.

– Мы были готовы к такому силовому футболу, – сказал Пауревич в эфире телеканала "Наш футбол". – Планировали, что будем прессинговать с первых минут и играть агрессивно. Сначала был хороший момент у Живоглядова, и потом по тайму было много хороших возможностей для взятия ворот. Забили гол, теперь надо не расслабляться и продолжать в том же духе.

Трансляция матча "Уфа" - "Урал"