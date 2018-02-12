Иван Новосельцев: "Внимание прессы? Мы с Дзюбой к этому привыкли"

Защитник Иван Новосельцев, зимой перешедший из "Зенита" в тульский "Арсенал" на правах аренды, сказал, что постепенно приспосабливается к требованиям главного тренера команды Миодрага Божовича. Также игрок обороны отметил, что трансфер стал для него глотком свежего воздуха.

– Быстро влился в коллектив, так как многих ребят знал по выступлениям в других клубах, – цитирует пресс-служба туляков Новосельцева. – Хочу отметить атмосферу, которую создал тренерский штаб. Она действительно дружелюбная и комфортная, в таких условиях одно удовольствие работать. Постепенно привыкаю к требованиям Миодрага Божовича.

– Что бросилось в глаза, когда пришли в "Арсенал"?

– Команда много работает над функциональным состоянием. В современном футболе очень много внимания уделяется выносливости, скоростным данным и физическим кондициям футболиста. Уверен, та работа, которую мы сейчас выполняем, поможет нам оптимально выглядеть в чемпионате.

– Как оцените нагрузки, которые дает Божович?

– Для каждого футболиста самое тяжелое – это сборы. Нагрузка серьезная, но при этом все прекрасно понимают, что в данный момент мы закладываем фундамент. Нужно стиснуть зубы и терпеть. Думаю, в ближайшие дни нагрузки не изменятся. А уже начиная с третьего сбора постараемся выходить на оптимальные показатели, и контрольные игры в конце февраля помогут тренерскому штабу понять, в каком мы состоянии.

– Вы с Артемом Дзюбой находитесь под пристальным вниманием прессы и болельщиков. Это не отвлекает?

– Если честно, мы к этому привыкли. Стараюсь не обращать ни на что внимание и сконцентрироваться на футболе. Повторюсь, мне сейчас многое нужно наверстать и за счет работы доказать тренеру, что заслуживаю место в составе.

– Как на ваш переход в "Арсенал" отреагировали близкие?

– Были очень рады, что я наконец смогу получить игровую практику, которой у меня очень давно не было. Переход в "Арсенал" – это глоток свежего воздуха.