Иван Новосельцев: "У L'One намного больше коллекция кроссовок, чем у меня"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев, принадлежащий "Зениту", рассказал о своей коллекции кроссовок.

– Вы – сникерхед?

– О, сейчас у меня много кроссовок. Если честно, не считал, сколько. Люблю обувь, но я не какой-то сумасшедший коллекционер. Большая коллекция – понятие растяжимое. Если сравнивать с L'One, то ее, считайте, и нет. Даже не представляю, где он хранит все эти кроссовки, в отдельной квартире что ли?

– А ваш гардероб больше комнаты занимает? Кажется, у вас только костюмов не меньше десятка.

– Да нормальный гардероб. Меня, по крайней мере, устраивает. Костюмы я и правда люблю. Это такой джентльменский стиль. Костюм всегда красит и может человека преподнести с другой стороны. Каждый в нем смотрится интеллигентнее (смеется). (Александр Рогулев)

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