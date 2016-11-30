Иван Данильянц: "Если бы знали, что игру с "Зенитом" перенесут, то состав "Ростова" был бы иным"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц признался, что его команде не хватило мастерства, чтобы сравнять счет в матче 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" (0:1). По его словам, варианта привезти в Екатеринбург всех сильнейших игроков у ростовчан не было.

– Мы пропустили гол, нам нужно было больше мастерства, чтобы отыграться, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – По ходу матча большого перевеса у нас и соперника не было. Мы пропустили все же и не смогли отыграться, к сожалению. Могли ли привезти всех сильнейших? Это же перелет, адаптация, восстановление. Скоро игра против "Зенита". Если бы точно знали, что ту игру перенесут, возможно, был бы другой план. Ребята сделали все, что было в их силах. К сожалению, этого не хватило, чтобы не проиграть.