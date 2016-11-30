19:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Иван Данильянц: "Если бы знали, что игру с "Зенитом" перенесут, то состав "Ростова" был бы иным"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц признался, что его команде не хватило мастерства, чтобы сравнять счет в матче 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" (0:1). По его словам, варианта привезти в Екатеринбург всех сильнейших игроков у ростовчан не было.

– Мы пропустили гол, нам нужно было больше мастерства, чтобы отыграться, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Данильянц. – По ходу матча большого перевеса у нас и соперника не было. Мы пропустили все же и не смогли отыграться, к сожалению. Могли ли привезти всех сильнейших? Это же перелет, адаптация, восстановление. Скоро игра против "Зенита". Если бы точно знали, что ту игру перенесут, возможно, был бы другой план. Ребята сделали все, что было в их силах. К сожалению, этого не хватило, чтобы не проиграть.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alexway.67

А не хватило ума сыграть с Уралом основой, взять три очках, а с зенитом выставить дубль, дать основе отдохнуть перед псв. Так бы потеряли три очка, а теперь теряем шесть. Или играем с зенитом основой за те же три очка, все равно можем проиграть и ушатать основу перед псв и проиграть и там

19:55

Flamenco

При чём тут Ростов-Зенит?

19:49

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