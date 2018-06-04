13:22 | Футбол — РФПЛ

Источник: "Спартак" подписал 4-летний контракт с Жиго из "Гента"

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"Спартак" подписал 4-летний контракт с центральным защитником бельгийского "Гента" Самюэлем Жиго, утверждает Sport24. Сегодня, 4 июня, 24-летний игрок пройдет медицинское обследование в Риме.

Отмечается, что красно-белые выиграли борьбу за Жиго у "Краснодара". Transfermarkt оценивает игрока в 5,4 миллиона фунтов стерлингов.

Жиго выступает за "Гент" с января 2017 года. За это время он провел 64 матча, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Ранее он играл за французский "Арль-Авиньон" и бельгийский "Кортрейк".

 

Дополнительная информация

https://sport24.ru/news/football/2018-06-04-pervym-novichkom-spartaka-stal-zashchitnik-genta-zhigo

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КОММЕНТАРИИ (10)
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ЗЗ+

Краснодар чет прям активничает на трансферном рынке - Стоцкого подписали, Спаича подписали, еще на кучу игроков претендуют. Галицкий решил все деньги от продажи Магнита пустить на трансферы? :)

14:29

ЗЗ+

А че это Трансфермаркет вдруг стал цену в фунтах определять? :)) Притом, что игрок не из Англии.

14:24

Spartak-Online1

верно подмечено,что контракты до мед.обследования не подписывывают.Так что Жиго к нам не поедет.

14:18

ЗЮК:

Трабукки подтвердил.

13:53

fedland

Источник можно было назвать "инкогнито"...

13:44

Jean4

Жиган? Утка! Кто же будет подписывать контракт до мед. обследования.

13:38

Семь ветров

Тихо провернули, молодцы, обошлось без клоунады.

13:36

Петя

Деньги девать некуда, в Спартаке-2 и в молодежке есть неплохие защитники.

13:31

Darkman79

Жиго-ло?)))

13:30

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