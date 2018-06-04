Источник: "Спартак" подписал 4-летний контракт с Жиго из "Гента"

"Спартак" подписал 4-летний контракт с центральным защитником бельгийского "Гента" Самюэлем Жиго, утверждает Sport24. Сегодня, 4 июня, 24-летний игрок пройдет медицинское обследование в Риме.
Отмечается, что красно-белые выиграли борьбу за Жиго у "Краснодара". Transfermarkt оценивает игрока в 5,4 миллиона фунтов стерлингов.
Жиго выступает за "Гент" с января 2017 года. За это время он провел 64 матча, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Ранее он играл за французский "Арль-Авиньон" и бельгийский "Кортрейк".
Дополнительная информация
https://sport24.ru/news/football/2018-06-04-pervym-novichkom-spartaka-stal-zashchitnik-genta-zhigo
ЗЗ+
Краснодар чет прям активничает на трансферном рынке - Стоцкого подписали, Спаича подписали, еще на кучу игроков претендуют. Галицкий решил все деньги от продажи Магнита пустить на трансферы? :)
14:29
ЗЗ+
А че это Трансфермаркет вдруг стал цену в фунтах определять? :)) Притом, что игрок не из Англии.
14:24
Spartak-Online1
верно подмечено,что контракты до мед.обследования не подписывывают.Так что Жиго к нам не поедет.
14:18
ЗЮК:
Трабукки подтвердил.
13:53
fedland
Источник можно было назвать "инкогнито"...
13:44
Jean4
Жиган? Утка! Кто же будет подписывать контракт до мед. обследования.
13:38
Семь ветров
Тихо провернули, молодцы, обошлось без клоунады.
13:36
Петя
Деньги девать некуда, в Спартаке-2 и в молодежке есть неплохие защитники.
13:31
Darkman79
Жиго-ло?)))
13:30