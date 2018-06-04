Источник: "Спартак" подписал 4-летний контракт с Жиго из "Гента"

"Спартак" подписал 4-летний контракт с центральным защитником бельгийского "Гента" Самюэлем Жиго, утверждает Sport24. Сегодня, 4 июня, 24-летний игрок пройдет медицинское обследование в Риме.

Отмечается, что красно-белые выиграли борьбу за Жиго у "Краснодара". Transfermarkt оценивает игрока в 5,4 миллиона фунтов стерлингов.

Жиго выступает за "Гент" с января 2017 года. За это время он провел 64 матча, забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач. Ранее он играл за французский "Арль-Авиньон" и бельгийский "Кортрейк".