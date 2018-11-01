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Источник: Рианчо ушел из сборной Украины из-за конфликта с Шевченко

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Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо, в июне покинувший штаб сборной Украины, имел конфликт с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко. Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Сергей Болотников.

Отмечается, что Рианчо, занимавшийся проведением тренировок, под конец отборочного турнира чемпионата мира-2018 начала рассказывать игрокам, как нужно играть. При этом его указания расходились с требованиями Шевченко. В итоге это привело к небольшому конфликту и отстранению.

Напомним, Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых после увольнения итальянца Массимо Карреры.

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