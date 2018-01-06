Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА, "Анжи", "Крыльев" и "Терека"

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о допинг-пробах, принадлежащих в том числе игрокам ЦСКА, "Анжи", "Крыльев Советов" и "Терека", утверждает ТАСС.
По данным агентства, из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты "Анжи", "Крыльев Советов" и "Терека". Сообщается, все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов.
Сегодня РФС сообщил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ.
Напомним, что в распоряжении Всемирного антидопингового агентства оказался электронный файл данных из системы Московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года.
В середине декабря ВАДА предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных. В связи с этим РФС обратился в СК за помощью в расследовании процедуры допинг- контроля в чемпионатах России. Позднее СК предложил ФИФА сотрудничество в исследовании информации ВАДА.
РФС запросил у клубов РФПЛ объяснения по допинг-пробам, которые заинтересовали ФИФА
Sernika
Наших спортсменов лишили Олимпийских медалей за употребления допинга. Может и в футболе пора сделать нечто подобное и отправить такие команды в ФНЛ...
23:09
zega
ЦСКА такая команда, к которой у всех отвращение, ведь у них всегда присутствовал подкуп судей(ну не могло же быть на постоянной основе столько ошибок судей в пользу одной команды), а также Гинер всегда создает скандальные ситуации и хамит соперникам(так как не имеет нормального образования и порядочности), ну а ситуация с наркотиками и допингом - это визитная карточка, ведь еще когда дисквалифицировали Еременко, еще тогда говорили что они там всей командой "курят", так что не удивительно будет если человек пять закончат играть в футбол, спасая свою шкуру. А для чистоты футбола лучше было бы вообще расформировать эту команду.
20:29
Щас спою
Кони,даже не удивительно
18:46
Lars Berger
AK-09, давно разобрались. Вы - невнимательны.
18:35
инженер1958
И копать ничего не надо - достаточно почитать российскую прессу начала 2000-х годов: шпартак в полном составе ел допинг ложками!
18:09
Пятачок Новодворской
AK-09 В Спартаке попался лишь Титов и то на бромантане.
18:08
AK-09
Мы помним один большой скандал.Команда Спартак в полном составе принимала допинг. Мутко обещал разобраться и наказать виновных.Прошло 15 лет.Полная тишина.Вот где надо копать.
17:45
Вопреки
"Великий" ЦСКА и здесь впереди России всей - какой уже по счету скандал у Гинера, не помните ? Но все продолжают хвалить босса и выдвигать - выдвигать... Выкупили клуб у Мин.обороны для забугорных владельцев, избрали главой РФПЛ, в Исполком РФС и там же, председателем финансового комитета РФС... Теперь, наверно, за все скандалы, в том числе и с допингом (ранее Игнашевич, Березуцкий и КО и теперь знакомые все лица) на место, освобожденное МУТКО, назначат ??? Наверно из-за цсковских и всем остальным сходило с рук или скажете, что вновь наговаривают в ФИФА... по политическим мотивам ? Но почему тогда одни и те же лица становятся фигурантами скандалов... или опять ошибка медиков клубных ???
17:10