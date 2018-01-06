Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА, "Анжи", "Крыльев" и "Терека"

По данным ТАСС, из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты "Анжи", "Крыльев Советов" и "Терека". Фото AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о допинг-пробах, принадлежащих в том числе игрокам ЦСКА, "Анжи", "Крыльев Советов" и "Терека", утверждает ТАСС.

По данным агентства, из 11 игроков, чьи пробы заинтересовали ФИФА, на момент взятия допинг-проб четверо представляли ЦСКА, также в списке присутствуют футболисты "Анжи", "Крыльев Советов" и "Терека". Сообщается, все допинг-пробы у игроков были взяты в 2012-13 годах в момент их нахождения в расположении своих клубов.

Сегодня РФС сообщил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ.

Напомним, что в распоряжении Всемирного антидопингового агентства оказался электронный файл данных из системы Московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года.

В середине декабря ВАДА предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных. В связи с этим РФС обратился в СК за помощью в расследовании процедуры допинг- контроля в чемпионатах России. Позднее СК предложил ФИФА сотрудничество в исследовании информации ВАДА.

РФС запросил у клубов РФПЛ объяснения по допинг-пробам, которые заинтересовали ФИФА