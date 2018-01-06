РФС запросил у клубов РФПЛ объяснения по допинг-пробам, которые заинтересовали ФИФА

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил, что получил у клубов информацию о допинг-пробах, которая будет направлена в ФИФА. Также представители некоторых клубов будут приглашены для подробных разъяснений.

30 декабря 2017 года специальная комиссия РФС во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым отправила в клубы РФПЛ запросы о пробах, интересующих ФИФА.



Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена СКР и ФИФА, которая ведет собственное расследование. Представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии.



В то же время РФС уже отправил письмо руководству ФИФА, в котором выразил готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушений антидопинговых правил в рамках Российского законодательства. В связи с этим было предложено провести совместное заседание комиссии РФС и медицинского комитета ФИФА с привлечением всех заинтересованных сторон.

Напомним, 27 декабря РФС сообщил: специальная комиссия во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым, основной задачей которой было в кратчайшие сроки выявить факты возможных нарушений антидопинговых правил в ходе соревновательного контроля в чемпионате и первенстве России по футболу в период с 2012 по 2015 годы, получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012-2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в клубы, футболистам которых они принадлежат.

Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова" //

Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА, "Анжи", "Крыльев" и "Терека"