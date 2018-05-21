15:57 | Футбол — РФПЛ

Источник: "Бенитес не отказывался возглавить "Зенит". Он все еще претендует на пост тренера"

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Главный тренер английского "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес еще может приехать в Санкт-Петербург. Ранее издание Thenorthernecho.co.uk сообщило, что 58-летний испанский специалист отказался от предложения возглавить "Зенит".

Но как сообщил "СЭ" источник из окружения Бенитеса, он не делал этого. Сине-бело-голубые действительно обратились к нему с предложением, Рафаэль является одним из кандидатов на пост тренера, ставший вакантным после ухода Роберто Манчини.

– Бенитес не отказывался. Пока "Зенит" не смог найти никого лучше него. Маурицио Сарри? Понимаете, очень и очень тяжело осуществить эту сделку, – отметил источник.

В этом сезоне чемпионата Англии "Ньюкасл" под руководством Бенитеса занял 10-е место. (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Дядька

Лет 10 назад Бенитес был бы отличным вариантом.

16:04

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