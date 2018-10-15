Исповедь матери братьев Александра и Кирилла Кокориных Светланы в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Полная запись

В эфир телеканала "Россия" вышла программа "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Популярный ведущий взял интервью у Светланы Кокориной, матери форварда "Зенита" Александра и Кирилла. Оба были помещены под стражу на прошлой неделе по решению Тверского суда Москвы по делу об избиении водителя ведущей Первого канала и двух чиновников.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в понедельник, 8 октября, стали участниками двух громких инцидентов – с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука на выходе из ночного клуба у гостиницы "Пекин" на 2-й Брестской улице Москвы, а затем – чиновников, директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской. Пострадавшие обратились в полицию.

В среду, 10 октября, под угрозой объявления в федеральный розыск два игрока явились в полицию для дачи объяснений и были задержаны на 48 часов (как и Кокорин-младший). В четверг, 11 октября, Тверской районный суд Москвы определил меру пресечения для Александра Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева: 1 месяц и 28 суток под стражей, до 8 декабря. Обвинение по статье "побои" было переквалифицировано в статью "хулиганство", вторая часть которой подразумевает наказание до 7 лет лишения свободы. Обвиняемые были доставлены в СИЗО Бутырской тюрьмы Москвы. В понедельник, 15 октября, адвокаты Кокориных и Мамаева подали апелляции на решения суда о выборе меры пресечения.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн