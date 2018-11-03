Ильзат Ахметов: "Знаю, что "Динамо" всегда было непростым соперником для ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов - о матче с "Динамо" в 13-м туре чемпионата России.
- Знаю, что "Динамо" всегда было непростым соперником для ЦСКА, - цитирует футболиста официальный Твиттер клуба. - Но каждый матч это отдельная история, и мы постараемся добыть победу, которая нам необходима для борьбы за первую тройку.
Матч "Динамо" - ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени.
#Matchday!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 ноября 2018 г.
⚽️ #ДинамоЦСКА
🏆 #РПЛ
🕘 16:30 мск
🏟 Арена Химки
📺 Матч Премьер pic.twitter.com/b1A8h9ve99
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