Ильзат Ахметов: "ЦСКА хорошо поработал и готов сделать все для победы над "Арсеналом"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов - о матче с "Арсеналом" в четвертом туре чемпионата России.

- Против нас будет хороший соперник, - цитирует футболиста официальный твиттер клуба. - Мы хорошо поработали за эту неделю и готовы сделать все, чтобы одержать победу. Конечно же, нам будет необходима поддержка наших болельщиков, которые всегда нам помогают!

Матч ЦСКА - "Арсенал" начнется в 16.30 по московскому времени.

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