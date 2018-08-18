Ильзат Ахметов: "ЦСКА хорошо поработал и готов сделать все для победы над "Арсеналом"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов - о матче с "Арсеналом" в четвертом туре чемпионата России.
- Против нас будет хороший соперник, - цитирует футболиста официальный твиттер клуба. - Мы хорошо поработали за эту неделю и готовы сделать все, чтобы одержать победу. Конечно же, нам будет необходима поддержка наших болельщиков, которые всегда нам помогают!
Матч ЦСКА - "Арсенал" начнется в 16.30 по московскому времени.
Сегодня играем в родных стенах с тульским Арсеналом. Ждём вас на стадионе!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 августа 2018 г.
⚽️ #ЦСКАарсенал
🏆 #РПЛ
🕘 16:30 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 Матч Премьер
🎫 https://t.co/6JUA17zwX9 pic.twitter.com/bW4qhjMZID
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