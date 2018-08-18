10:30 | Футбол — РПЛ

Ильзат Ахметов: "ЦСКА хорошо поработал и готов сделать все для победы над "Арсеналом"


Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов - о матче с "Арсеналом" в четвертом туре чемпионата России.

- Против нас будет хороший соперник, - цитирует футболиста официальный твиттер клуба. - Мы хорошо поработали за эту неделю и готовы сделать все, чтобы одержать победу. Конечно же, нам будет необходима поддержка наших болельщиков, которые всегда нам помогают!

Матч ЦСКА - "Арсенал" начнется в 16.30 по московскому времени.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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