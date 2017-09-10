Илья Жигулев: "Краснодару" всегда непросто играть с "Уфой"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев перед началом матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой" заявил, что команде всегда сложно играть против уфимцев. При этом хавбек подчеркнул, что "быки" постараются выжать максимум.

"Нам всегда непросто играть с "Уфой", особенно в гостях, на синтетике. Но мы постараемся выжать максимум и выиграть", – приводит пресс-служба краснодарцев слова Жигулева.

Напомним, что матч "Уфа" – "Краснодар" состоится сегодня, начало игры – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.