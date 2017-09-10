Илья Жигулев: "Краснодару" всегда непросто играть с "Уфой"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев перед началом матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой" заявил, что команде всегда сложно играть против уфимцев. При этом хавбек подчеркнул, что "быки" постараются выжать максимум.
"Нам всегда непросто играть с "Уфой", особенно в гостях, на синтетике. Но мы постараемся выжать максимум и выиграть", – приводит пресс-служба краснодарцев слова Жигулева.
Напомним, что матч "Уфа" – "Краснодар" состоится сегодня, начало игры – в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Уже через считанные часы начнется матч #УфаКраснодар! Вспоминаем предматчевые расклады в нашем превью pic.twitter.com/VN1uFtMXHk– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 10 сентября 2017 г.