Илья Геркус: "Вряд ли бы Дзюба усилил "Локомотив"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не смог бы усилить столичный клуб, однако отметил, что считает футболиста хорошим игроком.

– Почему летом не взяли Дзюбу и можете ли пригласить его сейчас?

– Это хороший игрок, замечательный спортсмен. Желаем ему успехов. Но на данный момент этот вопрос неактуален. Вряд ли бы Артем нас усилил. Притом что сам по себе это исключительный футболист.

– Еще одна фамилия – Караваев.

– Очень уважаем мнение главного тренера – он счел, что этот игрок "Локо" не укрепит.

– Вы сказали о решении тренера – правильно ли понимать, что теперь его слово, а не спортивного директора, ключевое?

– Оно всегда было таким. Юрий Павлович имел, имеет и будет иметь право согласования новичков.

– Он ставит подпись под бизнес-планом?

– Нет бизнес-плана. Семин говорит, устраивает или нет футболист. Инициатива идет от руководства, право не согласовать трансфер – взаимное: у тренера и у клуба. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Геркуса – здесь