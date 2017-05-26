Илья Геркус: "Важнейшим ориентиром для Антона Миранчука должен стать чемпионат мира в России"

Президент "Локомотива" Илья Геркус поприветствовал решение полузащитника Антона Миранчука продлить контракт с командой. По информации "СЭ", новое соглашение хавбека рассчитано на три года.

– Антон Миранчук связал свое будущее с "Локомотивом", и мы приветствуем его выбор, – цитирует клубная пресс-служба Геркуса. – Мы убеждены, что Антона ждет большой путь в "Локо", впереди решение максимальных задач. Важнейшим ориентиром для него должен стать чемпионат мира в России. Хочется видеть в составе национальной команды как можно больше наших ребят. Желаем Антону успехов!

Антон Миранчук подписал новый контракт с "Локомотивом" //

Антон Миранчук: "Продление контракта с "Локо" – это важный шаг в моей карьере"