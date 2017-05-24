Как стало известно "СЭ", в пятницу "Локомотив" объявит о продлении контракта с Антоном Миранчуком. Срок договора – до конца сезона-2018/19.

Сегодня Антон Миранчук побывал в офисе клуба и подписал договор.

Права на 21-летнего футболиста принадлежат "Локомотиву" с 2011 года. С 2013 года Миранчук стал привлекаться в основной состав команды. 2016 год игрок провел в аренде в эстонской "Левадии". Всего за основу железнодорожников Миранчук провел три матча, голов не забил.

В составе "Локо" стал двукратным обладателем Кубка России.

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