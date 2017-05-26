Антон Миранчук: "Продление контракта с "Локо" - это важный шаг в моей карьере"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук выразил радость в связи с продлением контракта с клубом. По информации "СЭ", новое соглашение хавбека рассчитано на три года.

– Я очень счастлив! – цитирует клубная пресс-служба Миранчука. – Продление контракта с "Локомотивом" – это действительно важный шаг в моей карьере. Намерен бороться за место в стартовом составе, ведь впереди чемпионат мира, а сыграть на нем – моя цель!

– Не станем забывать о внутренних турнирах и Лиге Европы.

– Рад, что в минувшем сезоне состоялся мой полноценный дебют в чемпионате России. Впереди новый опыт. Еврокубки – это круто! Будет здорово поиграть с европейскими командами, оценить их уровень и сопоставить. Очень хочу встречи с какой-нибудь испанской командой. С испанцами всегда интересно.

– Какие планы на отпуск?

– Думаю над тем, чтобы полететь на финал Кубка Испании: "Барселона" – "Алавес". Может, домой (в Краснодарский край) получится съездить на пару дней, с бабушкой и дедушкой повидаться.

– С братом сейчас общаетесь? Что рассказывает о сборной России?

– Команда только-только прилетела в Австрию. Перед вылетом пожелал ему удачи, договорились чуть позже созвониться.

Антон Миранчук подписал новый контракт с "Локомотивом"