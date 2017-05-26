16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Антон Миранчук подписал новый контракт с "Локомотивом"

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Как и предполагал "СЭ", сегодня "Локомотив" объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком. Подробности сделки не сообщаются. По информации нашего издания новый контракт хавбека рассчитан на три года.

Права на 21-летнего футболиста принадлежат "Локомотиву" с 2011 года. С 2013 года Миранчук стал привлекаться в основной состав команды. 2016 год игрок провел в аренде в эстонской "Левадии". Всего за основу железнодорожников Миранчук провел три матча, голов не забил.

В составе "Локо" стал двукратным обладателем Кубка России.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Berkut-7

Пиара много, игры мало , я понимаю Сычев в 18 лет звездой стал, так там по делу было и шум вокруг него,а Миранчук обычный середнячок, только молодой и все на этом.

17:38

g2ta

баламошка... иди хрюкай отсюда! смотрите цены на бензин опять не поднимите!

17:21

баламошка

Настоящий патриот! (сразу фильм с Мелом Гибсоном вспомнил). Только теперь бабушкам придётся пешком по шпалам на дачки ходить, а не на электричках с ветерком и шиком до них добираться.

17:06