Антон Миранчук подписал новый контракт с "Локомотивом"

Как и предполагал "СЭ", сегодня "Локомотив" объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком. Подробности сделки не сообщаются. По информации нашего издания новый контракт хавбека рассчитан на три года.

Права на 21-летнего футболиста принадлежат "Локомотиву" с 2011 года. С 2013 года Миранчук стал привлекаться в основной состав команды. 2016 год игрок провел в аренде в эстонской "Левадии". Всего за основу железнодорожников Миранчук провел три матча, голов не забил.

В составе "Локо" стал двукратным обладателем Кубка России.