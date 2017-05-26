Антон Миранчук подписал новый контракт с "Локомотивом"

Как и предполагал "СЭ", сегодня "Локомотив" объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком. Подробности сделки не сообщаются. По информации нашего издания новый контракт хавбека рассчитан на три года.
Права на 21-летнего футболиста принадлежат "Локомотиву" с 2011 года. С 2013 года Миранчук стал привлекаться в основной состав команды. 2016 год игрок провел в аренде в эстонской "Левадии". Всего за основу железнодорожников Миранчук провел три матча, голов не забил.
В составе "Локо" стал двукратным обладателем Кубка России.
⚠️ Официально: Антон Миранчук подписал новое соглашение с "Локомотивом"! https://t.co/wJaldalO6X pic.twitter.com/aHNJSCAvS8– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 26 мая 2017 г.
Berkut-7
Пиара много, игры мало , я понимаю Сычев в 18 лет звездой стал, так там по делу было и шум вокруг него,а Миранчук обычный середнячок, только молодой и все на этом.
17:38
g2ta
баламошка... иди хрюкай отсюда! смотрите цены на бензин опять не поднимите!
17:21
баламошка
Настоящий патриот! (сразу фильм с Мелом Гибсоном вспомнил). Только теперь бабушкам придётся пешком по шпалам на дачки ходить, а не на электричках с ветерком и шиком до них добираться.
17:06