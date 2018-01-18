Илья Геркус: "Уверенности, что у "Локомотива" нет проблем с FFP, нет и быть не может"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сказал, что клуб будет уверен в соответствии требованиям финансового fair play (FFP) УЕФА только после того, как организация проверит необходимые документы. По его словам, понимание в этом вопросе должно наступить к маю.

Напомним, в 2015 году УЕФА завел дело в отношении "Локомотива" из-за нарушений клубом критериев финансового fair play, которые были связаны с системой финансирования клуба. Стороны заключили мировое соглашение, после чего железнодорожники, выполнив условия договоренности, были допущены к выступлению в Лиге Европы в сезоне-2017/18. Теперь клуб ожидает проверки по итогам 2017 года. На ее основании станет известно, сможет ли команда выступать на международной арене в следующем сезоне.

- Застрахован ли клуб от дальнейших проблем с выполнением финансового fair play? Конечно, такой уверенности нет и быть не может, - цитирует ТАСС Геркуса. - Она будет только после того, как УЕФА проверит все наши документы и выслушает аргументы.

Ситуация непростая, она потребовала огромных усилий в этом году. Была проделана просто титаническая работа, чтобы соответствовать специальным требованиям, и ее еще предстоит доделать. Это очень непростая финансовая, юридическая и маркетинговая работа, так что могут быть разные варианты развития событий. Понимание наступит где-то в мае.

Напомним, в этом розыгрыше чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 20 турах 45 очков. Команда Юрия Семина претендует на попадание в еврокубки на сезон-2018/19.