Илья Геркус: "Следование английскому примеру сковало бы наши возможности"

Президент "Локомотива" Илья Геркус не вдохновлен примером чемпионата Англии, где собираются принять революционное решение: изменить сроки трансферных периодов в сезоне-2018/19. Предполагается, что со следующего лета британцы намерены сдвинуть дату закрытия трансферного окна и завершать регистрацию новичков до старта премьер-лиги.

– Нынешняя система нас вполне устраивает, – сказал Геркус. – Английский пример не вдохновляет, поддержать не готовы. Это поставило бы нас в неравные условия по отношению к европейским клубам, сковало бы наши возможности. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В Англии революция. Трансферное окно закроют перед стартом сезона