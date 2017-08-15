16:19 | Футбол — РФПЛ

Илья Геркус: "Следование английскому примеру сковало бы наши возможности"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус не вдохновлен примером чемпионата Англии, где собираются принять революционное решение: изменить сроки трансферных периодов в сезоне-2018/19. Предполагается, что со следующего лета британцы намерены сдвинуть дату закрытия трансферного окна и завершать регистрацию новичков до старта премьер-лиги.

– Нынешняя система нас вполне устраивает, – сказал Геркус. – Английский пример не вдохновляет, поддержать не готовы. Это поставило бы нас в неравные условия по отношению к европейским клубам, сковало бы наши возможности. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В Англии революция. Трансферное окно закроют перед стартом сезона

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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