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Илья Геркус: "Локомотив" прорабатывает варианты подогрева на стадионе"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус на встрече с болельщиками рассказал о том, что в клубе думают над тем, как сделать подогрев на стадионе. Также президент "Локо" отметил, что контракт с Миранчуком будет подписан.

– Когда на стадионе будет тепло на трибунах? Ответ "летом" не подойдет.

– Стадион открытый, и в холодное время года холодно. Мы прорабатываем варианты подогрева, смотрим, что быстрее и дешевле. Постараемся это сделать в ближайшие два сезона. Постепенно. Кому-то придется потерпеть.

– В последнее время появилась новость, что с Миранчуком не продлевают контракт. Как прокомментируете?

– Мы контракт очень хотим продлить и ждем обоих Миранчуков в нашем клубе еще долгие годы. Разговор идет, и, думаю, все будет хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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