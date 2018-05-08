Илья Геркус: "Конечно, я зарабатываю меньше, чем Семин"

Президент "Локомотива" Илья Геркус сказал, что он доволен своей зарплатой. При этом он отметил, что главный тренер команды Юрий Семин зарабатывает больше его.

- У вас большая зарплата в "Локомотиве"?

- Не жалуюсь.

- Больше, чем у Юрия Павловича?

- Конечно, меньше. Это принципиально разные вещи – тренер и управленец. Футболисты – это актеры, которые играют пьесу, тренер – режиссер, а мы все находимся за сценой, в глубине. А потом вызываем футболистов и тренеров на бис, аплодируем им. Может быть, это вызвано тем, что в советские времена не было такого понятия, как продюсер. А это люди, которые формируют идею кино, приглашают режиссера, сражаются с ним, если нужно, решают, как фильм будет продаваться. Сейчас даже на самое гениальное кино без рекламы никто не пойдет. Так же и футбол очень изменился в последние годы. Сейчас мы к этому приходим, - сказал Геркус. (Отдел футбола)

Полное интервью с Ильей Геркусом в ближайшее время в "СЭ".

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