Игорь Шалимов: "Когда Ари не играет, то начинает вести себя неправильно"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью "СЭ" отметил, что руководство клуба будет решать вопрос о возвращении нападающего Ари из аренды в "Локомотиве". По словам наставника, когда бразилец не играет, то начинает вести себя неправильно.

– Уходит Вандерсон, потенциально может уйти Смолов – в атаке просто катастрофа.

– В этой позиции может сыграть универсальный Классон. Но, конечно, нам нужен нападающий.

– Что у вас за проблемы с Ари?

– Помните Давидса в "Милане" – он был просто никакой. А ушел в "Юве", стал регулярно выходить на поле, заблистал – суперфутболист. Ари нужно играть, я его видел только центрфорвардом. Но у нас есть Смолов, и если Федор здоров, то на поле выходит именно он. Ари, получается, нужно ждать. Когда бразилец не играет, то начинает вести себя неправильно – и сам мучается, и в команде появляются проблемы.

– Что значит – начинает вести себя неправильно?

– Тренироваться не на 100 процентов, валять дурака. В "Локомотиве" у него все хорошо – играет постоянно, для него и команды это важно.

– Возвращение Ари невозможно?

– Это решать руководству клуба. (Сергей ЕГОРОВ)