Игорь Семшов: "В 2002-м я нанес травму Митрески, потому и выбил мяч. А сейчас наши игроки никого не трогали"

Тренер "Арсенала" Игорь Семшов прокомментировал резонансный эпизод из матча 21-го тура, в котором туляки победили (1:0) "Ахмат". В конце встречи, уже в компенсированное время у ворот грозненцев столкнулись два игрока гостей – полузащитники Иванов и Мохаммади.
Рефери Безбородов не стал останавливать матч, а туляки провели атаку и забили единственный гол. После этого на поле началась стычка – грозненцы были недовольны тем, что соперники не проявили "фэйр-плей".
– У вас был похожий момент в 2002 году – вы, будучи игроком "Торпедо", выбили мяч за пределы поля, когда спартаковец Митрески получил по лицу мячом.
– Это два разных эпизода. Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч. А сейчас наши футболисты никого не трогали. (Сергей ЕГОРОВ)
- Ахмат (футбол)
- Олег Иванов (футболист)
- Игорь Семшов
- Владислав Безбородов
- Торпедо М
- Игор Митрески
- Арсенал Тула
- Милад Мохаммади
Коуч07
Что не говори, Иванов в этом моменте повёл себя страннейшим образом. Возможно он продал матч или сделал ставку.
23:53 6 марта
echo2011
Я тоже сразу вспомнил этот эпизод,но потом сообразил,что между этими моментами есть разница.Действительно, Комбаров никак не мог сообразить за несколько секунд,почему вдруг соперник остановился и не стал играть. Видимо,подобные моменты всегда будут вызывать споры,но ничего с этим не поделать.
22:26 6 марта
shpasic
в 2002 очень хотелось в сборную Романцева, а Кириллу Комбарову ничего не светит у усатого тренера.
21:22 6 марта