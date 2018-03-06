21:19 6 марта | Футбол — РФПЛ

Игорь Семшов: "В 2002-м я нанес травму Митрески, потому и выбил мяч. А сейчас наши игроки никого не трогали"

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Тренер "Арсенала" Игорь Семшов прокомментировал резонансный эпизод из матча 21-го тура, в котором туляки победили (1:0) "Ахмат". В конце встречи, уже в компенсированное время у ворот грозненцев столкнулись два игрока гостей – полузащитники Иванов и Мохаммади.

 
Воскресенье. Тула. &quot;Арсенал&quot; – &quot;Ахмат&quot; – 1:0. 90+2-я минута. Гол Горана ЧАУШИЧА.В Туле – скандал. "Ахмат" возмущен

Рефери Безбородов не стал останавливать матч, а туляки провели атаку и забили единственный гол. После этого на поле началась стычка – грозненцы были недовольны тем, что соперники не проявили "фэйр-плей".

– У вас был похожий момент в 2002 году – вы, будучи игроком "Торпедо", выбили мяч за пределы поля, когда спартаковец Митрески получил по лицу мячом.

– Это два разных эпизода. Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч. А сейчас наши футболисты никого не трогали. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Коуч07

Что не говори, Иванов в этом моменте повёл себя страннейшим образом. Возможно он продал матч или сделал ставку.

23:53 6 марта

echo2011

Я тоже сразу вспомнил этот эпизод,но потом сообразил,что между этими моментами есть разница.Действительно, Комбаров никак не мог сообразить за несколько секунд,почему вдруг соперник остановился и не стал играть. Видимо,подобные моменты всегда будут вызывать споры,но ничего с этим не поделать.

22:26 6 марта

shpasic

в 2002 очень хотелось в сборную Романцева, а Кириллу Комбарову ничего не светит у усатого тренера.

21:22 6 марта

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