Игорь Семшов: "В 2002-м я нанес травму Митрески, потому и выбил мяч. А сейчас наши игроки никого не трогали"

Тренер "Арсенала" Игорь Семшов прокомментировал резонансный эпизод из матча 21-го тура, в котором туляки победили (1:0) "Ахмат". В конце встречи, уже в компенсированное время у ворот грозненцев столкнулись два игрока гостей – полузащитники Иванов и Мохаммади.

Рефери Безбородов не стал останавливать матч, а туляки провели атаку и забили единственный гол. После этого на поле началась стычка – грозненцы были недовольны тем, что соперники не проявили "фэйр-плей".

– У вас был похожий момент в 2002 году – вы, будучи игроком "Торпедо", выбили мяч за пределы поля, когда спартаковец Митрески получил по лицу мячом.

– Это два разных эпизода. Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч. А сейчас наши футболисты никого не трогали. (Сергей ЕГОРОВ)