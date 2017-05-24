Игорь Резвухин: "Амкар" предложил Голу новый контракт"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал "СЭ", что клуб сделал предложение о новом контракте полузащитнику Янушу Голу. Он отметил, что пермяки ждут ответа от польского легионера. Ранее сам футболист сказал, что хочет провести в "Амкаре" еще года четыре.

– "Амкар" планирует продлить контракт с Голом. Мы сделали ему предложение, Януш подумает и даст ответ, – сказал Резвухин.

– Какие позиции планируете укреплять?

– Все. Другое дело, насколько качественными будут люди, которые приедут к нам.

– Кто может покинуть команду?

– Имен называть не хотелось бы. (Сергей АСТАХОВ)