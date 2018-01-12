Игорь Корнеев: "Дзюба сильно переживает, когда не играет"

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев отметил, что нападающий Александр Кокорин выглядит самостоятельнее в атаке, нежели форвард Артем Дзюба. Корнеев также добавил, что Дзюба сильно переживает, когда не играет.

– Дзюба все-таки зависимый игрок, – сказал Корнеев. – Его надо снабжать передачами. Да, Дзюба борется, старается, но тот же Кокорин самостоятельнее в атаке. Не исключаю, что Манчини делает ставку на более сильных в индивидуальном плане футболистов, которые могут сами что-то сотворить. И здесь нужно сказать еще об одной вещи.

– Какой?

– Насколько я знаю, Артем очень сильно переживает, когда не играет. У него сразу нарушается некий баланс в плане ментальности. Ему сложно смириться с нынешним статусом, когда он не является основным форвардом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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