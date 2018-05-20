Игорь Колыванов – о лучшем российском футболисте XXI века: "Я бы выбрал Мостового и Аршавина"

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов рассказал "СЭ", почему считает лучшими отечественными игроками Александра Мостового и Андрея Аршавина. Накануне экс-хавбек нашей национальной команды Роман Широков назвал таковым в XXI веке себя.

- Если говорить о лучших, то я бы выбрал Мостового. Он был невероятным, отличный футболист, - считает Колыванов. - Александр много лет выступал в чемпионате Испании. У него хороший дриблинг – игрок из тех, кто мог и забить, и отдать, и обвести. Но если брать более позднее поколение, то я бы отметил Аршавина. Тоже очень хороший исполнитель, с которым наша сборная выстрелила на Евро-2008. У него в карьере есть два прекрасных сезона в Англии! (Игорь НОВИКОВ)

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