Игорь Гамула: "Если бы Бердыев позвал меня, пешком пошел бы в Казань"

Экс-игрок ростовского СКА Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что готов к тренерской работе. По словам специалиста, он с удовольствием переехал бы к Курбану Бердыеву в "Рубин", но не получал такого предложения. Гамула тренировал молодежный состав "Ростова", когда там работал Бердыев.

– Рано вам на телевидение, еще потренируете. Готовы к переезду в другой город?

– Еще как готов. Чемодан всегда собран. Сел да поехал.

– К Бердыеву в Казань, например.

– Я счастлив, что побыл рядом с этим тренером. Такие шансы не у всех бывают. В "Рубин" не звал – у него своя команда. При чем здесь я? Он своим людям не изменяет, за помощников всегда горой. Позвал бы меня – я бы даже секунды не думал, пешком бы пошел в Казань. Мы знакомы с 80-го года! Какой Бердыев был футболист, о-ох! (Юрий ГОЛЫШАК)

Полное интервью Игоря Гамулы