Игорь Денисов: "Говорил Керимову: "Представляете, сейчас скажут, что я еще и "Анжи" развалил"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов в интервью Sports.ru объяснил, почему в свое время переходил в "Анжи". Также он рассказал о распаде команды.

– Почему выбрал "Анжи"? Из-за Гуса (Хиддинка), только из-за него. В "Зените" тогда была атмосфера: выиграть чемпионат для "Зенита" уже просто неинтересно. Ну и я хотел доказать "Зениту": другой клуб тоже может быть чемпионом, – отметил Денисов. – Ну и чего лукавить: мне дали хорошую зарплату. У меня было 4 млн евро в год. Но главное – разговор с Гусом. И получилось, что я пришел в клуб, а его – убрали. Но тот состав по именам был просто супер. Сулейману (Керимову) нужно было просто немного потерпеть.

Как все рухнуло? "Анжи" проиграл "Ростову" в Махачкале. Он вызвал меня к себе домой и сказал: я расформировываю команду. "Сулейман, вы представляете, что сейчас все скажут, что Денисов еще и "Анжи" развалил?". Так и получилось.

У меня были недопонимания с Это’О. Меня позвали в "Анжи", чтобы я помог добиться результата, а им считалось только чемпионство. То, что я увидел, после "Зенита" для меня было непонятно: когда футболист ходит с охраной, когда ему носят бутсы... Чтобы стать чемпионом, команда должна работать, работать, работать, работать и работать. И отвечать за каждую копейку, которую получаешь.

Убрали Гуса. По какой причине – нам не объяснили. Поставили вместо него англичанина. Мы наигрывали одну схему, приехали на игру, Это’О прямо при тренере поднял всю команду и сказал: "Не слушаем тренера, слушаем меня. Играем не так, а так". Меня отправил направо. После игры в раздевалке я сказал: "Вы так делаете, а потом во всем обвинят российских футболистов". За Это’О вступился Буссуфа: "Ты чего свой рот открываешь?". Ему я сказал: "С тобой потом поговорим".

На следующий день Это’О требовал извинений. Я сказал: окей, извиняюсь перед тренером и командой, хоть высказывание было негрубым. "Нет, ты должен извиться именно передо мной" – "Послушай, друг мой сердечный. Я не извинялся даже в "Зените", перед своей любимой командой" – "Я здесь капитан. Ты должен извиниться, чтобы показать, что я тут главный" – "Такого не будет". Все закрутилось, завертелось, все дошло до Сулеймана. Я пришел и сказал: "Сулейман, ничего страшного, я буду искать команду". Мы пожали друг другу руки, меня отстранили от команды. Они полетели в Махачкалу, проиграли "Ростову", и Сулейман решил расформировать команду.