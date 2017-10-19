Игорь Чугайнов: "Однажды с Сарсанией просматривали Фарфана для "Зенита"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов отметил, что полузащитник железнодорожников Джефферсон Фарфан сильно сбавил по сравнению со временем выступления за "Шальке". Экс-игрок обороны рассказал, что перуанец не подошел "Зениту", когда команду из Санкт-Петербурга тренировал Дик Адвокат.

– Вы были селекционером "Зенита" во времена Дика Адвоката. Кого из известных игроков просматривали и кого удалось привезти?

– Я там недолго проработал и сам почти никого не просматривал. Один раз поехали с Константином Сарсанией смотреть, знаете кого, – Фарфана. Посмотрели, пообщались с Константином Сергеевичем и решили, что соотношение цена-качество не соответствует. Цена была явно выше, чем качество увиденного.

– Как вам Фарфан сейчас в "Локомотиве"? Сильно сбавил?

– Если сравнивать с периодом в "Шальке", то да. Пока не удивляет. Он же ветеран и уже доигрывает.

– Еще были интересные кандидатуры во время просмотров?

– Имен было очень много. Конечно, я уже почти никого не помню. Но некоторые почему, например, запоминаются. Вот я поехал в Турцию смотреть не этого человека, но он мне понравился. А его фамилия – Дембеле. Ну, естественно, я его запомнил!

– Какой именно Дембеле?

– Вот этот бельгиец 87-го года, который в "Тоттенхэме" сейчас. Он вышел на замену тогда. Я еще приехал и сразу сказал: "Мне там пацанчик один понравился. Вот ехал я смотреть балканца, но имею в виду именно этого парня – он мне Клайверта напомнил".