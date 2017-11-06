Игорь Чугайнов: "Для меня игра Фарфана в этом сезоне – приятный сюрприз"

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что в роли нападающего Джефферсон Фарфан играет в этом сезоне лучше, чем на бровке. Перуанец в этом сезоне чемпионата России забил 4 мяча и сделал 3 передачи в 12 играх.

– Очередной яркий матч провел Фарфан.

– Честно говоря, для меня его игра в этом сезоне – приятный сюрприз. Казалось, после ухода из "Шальке" и поездки на Ближний Восток карьера Фарфана пойдет на спад. Да и в "Локомотиве" поначалу не блистал. Но нашел мотивацию, набрал форму – и расцвел. Причем в роли форварда выглядит даже лучше, чем на бровке.

– Почему?

– В 33 года уже сложновато носиться от флажка до флажка. А в центре нападения объем работы поменьше. Там Фарфан намного эффективнее. В матче с ЦСКА несколько раз здорово открывался, оставляя Васина не у дел. Почти вся острота впереди исходила от перуанца. Он и голевую отдал, и пенальти заработал. Еще бы отметил Антона Миранчука, который мужает на глазах и по пониманию игры стремительно догоняет брата. Первый мяч забил на загляденье. Выдержал силовую борьбу, отпасовал Фарфану, открылся в штрафной – и четко разобрался с Акинфеевым.

Полное интервью Игоря Чугайнова