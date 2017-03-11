Игнашевич раздавал автографы болельщикам через забор

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич после игры 19-го тура чемпионата России против "Томи" (4:0) раздавал автографы юным болельщикам через забор, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Аналогичным способом Игнашевич, а также защитник Виктор Васин делали селфи с молодыми поклонниками команды.

ЦСКА пожалел "Томь" – всего-то 4:0