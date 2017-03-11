17:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игнашевич раздавал автографы болельщикам через забор

0
0
0
0

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич после игры 19-го тура чемпионата России против "Томи" (4:0) раздавал автографы юным болельщикам через забор, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Аналогичным способом Игнашевич, а также защитник Виктор Васин делали селфи с молодыми поклонниками команды.

ЦСКА пожалел "Томь" – всего-то 4:0

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ