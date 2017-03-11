Игнашевич раздавал автографы болельщикам через забор

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич после игры 19-го тура чемпионата России против "Томи" (4:0) раздавал автографы юным болельщикам через забор, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Аналогичным способом Игнашевич, а также защитник Виктор Васин делали селфи с молодыми поклонниками команды.
ЦСКА пожалел "Томь" – всего-то 4:0
Вот такое я люблю. pic.twitter.com/osVLxIv7CZ– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 11 марта 2017 г.
Оригинальный способ фото) pic.twitter.com/gO6bxox98k– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 11 марта 2017 г.
Селфи уровень 99) pic.twitter.com/SViT8nzZ5U– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 11 марта 2017 г.