Идову вызван в сборную Нигерии

Защитник "Амкара" Брайан Идову впервые приглашен в сборную Нигерии. Как сообщил нигерийский сайт Owngoalnigeria.com, главный тренер национальной команды Гернот Рор, возглавивший "Суперорлов" в августе, включил его в число 25 кандидатов на участие в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с командой Алжира, который состоится 12 ноября. В список немецкого специалиста вошел и бывший армеец Ахмед Муса.

24-летний Идову родился в Санкт-Петербурге. Его отец – нигериец, а мать - наполовину русская, наполовину нигерийка.

Матч Нигерия – Алжир входит в программу 2-го тура в африканской отборочной группе В. На старте "Суперорлы" обыграли на выезде Замбию (2:1), Алжир же сыграл на своем поле вничью с Камеруном (1:1). (Александр ПРОСВЕТОВ)