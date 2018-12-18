"И что это?" Алана Мамаева пишет мужу в СИЗО, но "адресат освобожден"

Павел Мамаев (в центре) и Александр Кокорин: видеосвязь из "Бутырки" с Мосгорсудом. Фото REUTERS

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана разместила в Сториз своего Инстаграма скрин электронной почты.

Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, брат форварда Кирилл Кокорин и друг полузащитник, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий в ходе рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на продление срока ареста выступали по видеосвязи из столичного СИЗО-2 "Бутырка". Они находились в одной камере во время процесса.

Судя по всему, Алана Мамаева писала письма своему мужу, который заключен под стражу в СИЗО "Бутырка". В ответ ей приходят извещения, что корреспонденция не может быть доставлена, поскольку адресат освобожден из-под стражи.

"И что это?", - задает вопрос Алана.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам до 8-го февраля и принял решение его удовлетворить. Защита футболистов подала апелляции на это решение суда, но Мосгорсуд отклонил ее во вторник, 18 декабря.

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live